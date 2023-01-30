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13 минут назад

Американский генерал раскритиковал британскую армию

Lenta.ruиещё 2

Генерал США в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Американский генерал раскритиковал британскую армию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что некий «высокопоставленный американский генерал» раскритиковал британскую армию осенью 2022 года. По его мнению, к странам с боевой силой высшего уровня относятся Россия, Соединенные Штаты, Китай и Франция. По данным источников телеканала, ко второму уровню — странам с меньшей боеготовностью — генерал отнес Германию или Италию.

«У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень», — заявил генерал, говоря об армии Британии.

В британской армии возник острый дефицит кадров

Ранее колумнист газеты The Times Макс Гастингс заявил, что состояние британской армии не позволяет Соединенному Королевству претендовать на статус мировой державы, способной оказывать военно-политическое влияние в различных частях света. По словам специалиста, в Вооруженных силах Великобритании не хватает боевой техники и солдат.

Армия,Планы НАТО,Макс Гастингс,Бен Уоллес,
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