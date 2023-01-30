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26 минут назад

Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего

Газета.Ru

Министерство обороны Армении сообщило о ранении военнослужащего в одной из воинских частей, передает РИА Новости.

Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего
Фото: APAP

"В результате нарушения правил обращения с оружием, огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части минобороны", - заявил пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян.

Он добавил, что военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ведется расследование. Ранее Минобороны Армении заявило о ранении своего военного при обстреле со стороны Азербайджана.

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