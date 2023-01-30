Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего

Министерство обороны Армении сообщило о ранении военнослужащего в одной из воинских частей, передает РИА Новости.

Он добавил, что военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ведется расследование. Ранее Минобороны Армении заявило о ранении своего военного при обстреле со стороны Азербайджана.