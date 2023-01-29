Резников счел поставку западных танков «началом истории»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что полученные от стран Запада танки будут готовы к применению к марту, передает телеканал CBC.

Фото: U.S. Army / Gertrud Zach U.S. Army / Gertrud Zach

Резников признал, что потребуется время, чтобы получить технику и обучить экипажи. Он предположил, что они все же будут готовы к марту, к началу весенней кампании.

По оценке министра, обещания танков - это «не конец истории, это только начало истории».

Он добавил, что на фоне поставок тяжелой техники, мечтает получить военные самолеты, которые «изменят правила игры» в противостоянии с Россией.

Министр обороны уточнил, что надеется договориться с западными союзниками о поставках самолетов в ближайшие две недели.

По его словам, в начальный период конфликта США отказали Украине в поставках тяжелой техники, дальнобойной артиллерии и систем ПВО. В настоящее время осуществляются поставки ранее «запретных» вооружений, добавил он.

«Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможно завтра», - сказал министр.