Резников счел поставку западных танков «началом истории»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что полученные от стран Запада танки будут готовы к применению к марту, передает телеканал CBC.
Резников признал, что потребуется время, чтобы получить технику и обучить экипажи. Он предположил, что они все же будут готовы к марту, к началу весенней кампании.
По оценке министра, обещания танков - это «не конец истории, это только начало истории».
Он добавил, что на фоне поставок тяжелой техники, мечтает получить военные самолеты, которые «изменят правила игры» в противостоянии с Россией.
Министр обороны уточнил, что надеется договориться с западными союзниками о поставках самолетов в ближайшие две недели.
По его словам, в начальный период конфликта США отказали Украине в поставках тяжелой техники, дальнобойной артиллерии и систем ПВО. В настоящее время осуществляются поставки ранее «запретных» вооружений, добавил он.
«Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможно завтра», - сказал министр.
По словам Резникова, генералы сообщают ему об особенностях ситуации на фронте. По их мнению, положение «сложное, но контролируемое». Министр обороны Украины выразил надежду, что конфликт завершится в 2023 году.