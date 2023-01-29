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1 час назад

Великобритания начала подготовку украинских танкистов

Lenta.ru

Великобритания начала подготовку танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для освоения танков Challenger 2. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

Великобритания начала подготовку украинских танкистов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией», — говорится в сообщении.

Всего в Великобритании числится 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

СМИ: поставка танков Украине не решает других проблем ВСУ, в том числе в области ПВО

Ранее инструктор Вооруженных сил Украины признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

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