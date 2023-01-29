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30 минут назад

Израильские СМИ оценили масштаб удара по Ирану

Елена Прошина

Атака беспилотников на иранский оружейный завод «увенчалась феноменальным успехом». Об этом заявила израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на «данные западных разведывательных источников».

Израильские СМИ оценили масштаб удара по Ирану
Фото: соцсетисоцсети

«Произошло четыре взрыва (которые можно увидеть даже в социальных сетях) на объекте, разрабатывающем передовое оружие. Ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши», о котором заявляет Исламская Республика», - пишет издание.

По его утверждению, «в мире также есть несколько организаций, помимо Моссада, которые имеют передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции».

В Тегеране официально заявили, что атака беспилотника не удалась и вызвала лишь незначительные повреждения крыши здания.

В заявлении минобороны Ирана сказано, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались.

В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Взрывы прогремели в северном районе города Исфахан и на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. При этом перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.

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