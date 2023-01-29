Израильские СМИ оценили масштаб удара по Ирану

Атака беспилотников на иранский оружейный завод «увенчалась феноменальным успехом». Об этом заявила израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на «данные западных разведывательных источников».

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«Произошло четыре взрыва (которые можно увидеть даже в социальных сетях) на объекте, разрабатывающем передовое оружие. Ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши», о котором заявляет Исламская Республика», - пишет издание.

По его утверждению, «в мире также есть несколько организаций, помимо Моссада, которые имеют передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции».

В Тегеране официально заявили, что атака беспилотника не удалась и вызвала лишь незначительные повреждения крыши здания.

В заявлении минобороны Ирана сказано, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались.

В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.