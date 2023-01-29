Sky: на Украине заминировано более 40% территории

Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.

Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. При этом с 2014 года по 2020 год в стране было зафиксировано 1,1 тыс. подобных инцидентов. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.