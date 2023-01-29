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3 минуты назад

Южнокорейский военный случайно обстрелял Северную Корею

Елена Прошина

Солдат из Южной Корее накануне по ошибке открыл стрельбу в ходе тренировки неподалеку от границы с КНДР. Об этом пишет «МК» со ссылкой на агентство Ренхап.

Южнокорейский военный случайно обстрелял Северную Корею
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что в ходе учений армейского подразделения в провинции Канвондо солдат случайно выстрелил из пулемета в сторону Северной Кореи. Инцидент произошел вечером рядом с границей между КНДР и Южной Кореей.

Четыре пули угодили в южную часть демилитаризованной зоны. Никто не пострадал, никаких повреждений не было зафиксировано. Согласно плану учений, стрельба была случайной.

Южнокорейские военные немедленно проинформировали северокорейских коллег об инциденте по радиосвязи. Они подчеркнули, что действия солдата были ошибкой. КНДР пока не предоставила свой ответ. Южная Корея повысила уровень готовности к чрезвычайным ситуациям.

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