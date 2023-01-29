Южнокорейский военный случайно обстрелял Северную Корею

Солдат из Южной Корее накануне по ошибке открыл стрельбу в ходе тренировки неподалеку от границы с КНДР. Об этом пишет «МК» со ссылкой на агентство Ренхап.

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Уточняется, что в ходе учений армейского подразделения в провинции Канвондо солдат случайно выстрелил из пулемета в сторону Северной Кореи. Инцидент произошел вечером рядом с границей между КНДР и Южной Кореей.

Четыре пули угодили в южную часть демилитаризованной зоны. Никто не пострадал, никаких повреждений не было зафиксировано. Согласно плану учений, стрельба была случайной.