Мобилизация: последние новости на сегодня 29 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, сегодня 29 января 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованным для участия в боевых действия на территории Украины прислали балаклавы с «ушками» в качестве гуманитарной помощи. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Лента дна».
Один из мобилизованных рассказал, что такой подарок им сделал глава администрации Свердловской области. Он заверил, что его товарищи очень благодарны за гуманитарную помощь.
Мобилизованный в шутку примерил балаклаву и заявил, что ему «к лицу». Сослуживцы прозвали его «российским Бэтменом», кличка закрепилась и стала позывным бойца.
Призванного на фронт в рамках частичной мобилизации 24-летнего Евгения Осипова вернули домой, признав действия военкомата незаконными. Об этом пишет RuNews24.
Как говорится в публикации, Евгению пришла повестка из военкомата в середине октября 2022. В это время он учился в волгоградском филиале московского вуза. Инцидент произошел в первые недели частичной мобилизации, когда разъяснения об отсрочке для учащихся вузов еще не вышли.
Родители Евгения обратились в военную прокуратуру с требованием отозвать молодого человека. Надзорное ведомство признало мобилизацию незаконной, хотя формально военкомат не нарушал действующих на тот момент норм. Евгению разрешили вернуться домой.
Из Башкирии отбыли автобусы с мобилизованными для участия в боях на Украине военнослужащими, которые приезжали домой в краткосрочный отпуск. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
Проводы организовали в Уфе. С военнослужащими прощались родители, супруги и дети. На мероприятии также присутствовали председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко и советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов. Они пожелали военнослужащим вернуться домой живыми и здоровыми, а также дали слово помогать их семьям.