Мобилизация: последние новости на сегодня 29 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, сегодня 29 января 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизованным прислали балаклавы с «ушками» в качестве гуманитарной помощи

Мобилизованным для участия в боевых действия на территории Украины прислали балаклавы с «ушками» в качестве гуманитарной помощи. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Лента дна».

Один из мобилизованных рассказал, что такой подарок им сделал глава администрации Свердловской области. Он заверил, что его товарищи очень благодарны за гуманитарную помощь.

Мобилизованный в шутку примерил балаклаву и заявил, что ему «к лицу». Сослуживцы прозвали его «российским Бэтменом», кличка закрепилась и стала позывным бойца.

Мобилизованного в Волгограде студента-очника вернули домой

Призванного на фронт в рамках частичной мобилизации 24-летнего Евгения Осипова вернули домой, признав действия военкомата незаконными. Об этом пишет RuNews24.

Как говорится в публикации, Евгению пришла повестка из военкомата в середине октября 2022. В это время он учился в волгоградском филиале московского вуза. Инцидент произошел в первые недели частичной мобилизации, когда разъяснения об отсрочке для учащихся вузов еще не вышли.

Родители Евгения обратились в военную прокуратуру с требованием отозвать молодого человека. Надзорное ведомство признало мобилизацию незаконной, хотя формально военкомат не нарушал действующих на тот момент норм. Евгению разрешили вернуться домой.

Мобилизованные из Башкирии отбыли на Украину после отпуска

Из Башкирии отбыли автобусы с мобилизованными для участия в боях на Украине военнослужащими, которые приезжали домой в краткосрочный отпуск. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».