В США заявили о дискуссии в Пентагоне о передаче Украине истребителей

Группа военных чиновников пытается подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженными силам Украины (ВСУ) истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США, знакомых с дискуссией.

Фото: ТАСС ТАСС

По их словам, кампания внутри ведомства по отправке Киеву истребителей набирает обороты.

«Я не думаю, что мы против», — заявил высокопоставленный чиновник.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что окончательного решения по данному вопросу еще не принято.

Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американских F-16, появилась 28 января. Отмечалось, что Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.