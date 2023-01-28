В Британии заявили о страхе захвата военными РФ танков Challenger

Вооруженные силы Великобритании разрабатывают планы на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 в руки российских военных на Украине. Как пишет в субботу газета The Sun со ссылкой на близкий к оборонному ведомству источник, там опасаются, что российские специалисты получат доступ к образцам композитной брони британского производства, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остается секретным.

По словам собеседника издания, российские силы будут "стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2", чтобы дать возможность экспертам детально его изучить. По этой причине сейчас британское военное руководство обсуждает с украинскими коллегами процедуру эвакуации переданной Лондоном техники с поля боя в критических ситуациях.

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"Самый худший вариант - уничтожение танка, когда линия фронта обрушивается и дружественные войска отступают, - заявил истоник The Sun. - [Поэтому] первый шаг - обучить планировщиков операций и работать с ними, гарантируя, что Challenger не будут использовать в сценариях, которые предполагают реальную возможность обрушения фронта. Шаг второй - сделать так, чтобы на тактическом уровне украинцы умели эвакуировать танки, находясь под огнем. Им определенно хватает для этого мужества".

Как указывает издание, рассматриваются также запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2 ВС королевства планируется отправить на Украину до конца марта.