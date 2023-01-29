ВСУ стали использовать снаряды времен ВОВ для самоходных пушек 2С7 «Пион»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать снаряды времен Великой Отечественной войны из-за нехватки снарядов калибра 203 миллиметра для самоходных пушек 2С7 «Пион». Об этом сообщает «Военное обозрение».

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В качестве замены украинская армия использует 203-миллиметровые бетонобойные снаряды 53-Г-620Ш, предназначенные для гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М.

По словам автора статьи, это происходит из-за того, что у НАТО почти нет боеприпасов к орудиям советского образца, их запасы в Восточной Европе закончились. Предварительно, из-за этого Киеву в итоге придется заменить некоторые пушки на западные оружия меньших калибров.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал о способности Киева выбить у Запада любое оружие, кроме ядерного.

«Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сказал чиновник.