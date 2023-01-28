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39 минут назад

Полковник Кемп: Зеленский столкнётся с двумя проблемами при наступлении ВС России

RT на русскомиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с двумя проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.

Полковник Кемп: Зеленский столкнётся с двумя проблемами при наступлении ВС РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение», — рассказал он.

Кемп усомнился в способности украинских военных «сделать эти две вещи» одновременно.

Ранее Кемп выразил уверенность, что России удастся добиться успеха на востоке Украины.

Армия,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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