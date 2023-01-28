Полковник Кемп: Зеленский столкнётся с двумя проблемами при наступлении ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с двумя проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Express.
«ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение», — рассказал он.
Кемп усомнился в способности украинских военных «сделать эти две вещи» одновременно.
Ранее Кемп выразил уверенность, что России удастся добиться успеха на востоке Украины.