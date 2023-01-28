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51 минуту назад

Оценена польза готовящихся к поставкам на Украину западных танков

Lenta.ru

Готовящиеся к поставкам на Украину западные танки будут малоэффективны в зоне проведения спецоперации. Пользу такой техники в беседе с РИА Новости оценил президент региональной общественной организации Татарстана «Союз танкистов» Альберт Гималетдинов.

Пользу готовящихся к поставкам на Украину западных танков оценили
Фото:  U.S. Army / Markus Rauchenberger U.S. Army / Markus Rauchenberger

По словам эксперта, слабые места танков, которые страны Запада собираются направить Киеву, а также отсутствие необходимых для их обслуживания специалистов и инфраструктуры сделают их бесполезными в зоне СВО.

Более того, специалист заявил, что в большинстве своем Киеву будет передана техника, которая годами простаивала «в гараже».

«И сейчас западные страны избавляются от "старого металлолома", освобождая место для новой техники, — пояснил он. — В принципе все это понимают».

По мнению Гималетдинова, чтобы эти танки вошли в строй, необходимо провести их техническое обслуживание. Отмечается, что их неисправности могут достигать 25-30 процентов.

Ранее в январе стало известно, что Рим и Париж договорились закупить около 700 зенитных ракет Aster-30 и передать часть из них Киеву. Отмечается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто и его французский коллега Себастьян Лекорню обсудили на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО Украине.

Армия,Себастьян Лекорню,
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