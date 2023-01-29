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29 января

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении

Российская Газетаиещё 15

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ.

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Также в ходе наступления на этом направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение ВСУ под Кураховым и Антоновкой в ДНР.

Успешно действуют войска РФ и в других районах - так, авиация и артиллерия уничтожили до 110 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, а на южнодонецком и запорожском потери Киева составили до 100 человек.

Также под постоянные удары авиации и артиллерии РФ попадают склады с боеприпасами противника.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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