Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Также в ходе наступления на этом направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение ВСУ под Кураховым и Антоновкой в ДНР.

Успешно действуют войска РФ и в других районах - так, авиация и артиллерия уничтожили до 110 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, а на южнодонецком и запорожском потери Киева составили до 100 человек.