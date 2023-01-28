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5 минут назад

Российские войска поразили три бригады ВСУ на краснолиманском направлении

Lenta.ruиещё 1

Российские войска поразили три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении и уничтожили более 50 украинских военнослужащих. Об этом в субботу, 28 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска поразили три бригады ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на данном участке фронта оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил (ВС) России, а также артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. По данным оборонного ведомства, российские силы нанесли урон противнику в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

За сутки украинские войска лишились там боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин и одной артиллерийской системы М777 американского производства.

27 января Минобороны доложило, что на краснолиманском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Помимо этого, были подбиты гаубица Д-20 и американская артиллерийская система М777.

Армия,Игорь Конашенков,
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