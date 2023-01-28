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52 минуты назад

Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили

Lenta.ru

Считать военный конфликт между США и КНР неизбежным было бы преувеличением, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность войны между двумя странами.

Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили
Фото: ТАССТАСС

Ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой спрогнозировал, что американская армия в 2025 году будет воевать с Китаем.

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

По мнению американского военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году для установления контроля над Тайванем.

«Действительно, в американских экспертных кругах существует мнение о том, что Китай усиленно готовится к захвату Тайваня военным путем и такая цель у пекинского руководства поставлена как раз к 2025 году. По всей видимости, эта точка зрения имеет определенное хождение, в том числе в кругах американских военных», — рассказал Кортунов.

При этом политолог напомнил, что руководство Китая уже не раз заявляло о планах мирного воссоединения с Тайванем.

«Конкретных дат и сроков такого воссоединения в Пекине для себя не определили. Поэтому хотелось бы надеется, что в 2025 году конфликта между США и КНР не произойдет. Поскольку такой конфликт имел бы большие последствия для международной системы, намного превосходящие последствия конфликта на территории Украины», — подытожил Кортунов.

23 января стало известно, что Пентагон планирует визит спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань, который, вероятно, состоится уже весной.

21 января Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. По его словам, остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».

Армия,В мире,Кевин Маккарти,Андрей Кортунов,Энтони Блинкен,Конгресс США,Пентагон,
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