Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили

Считать военный конфликт между США и КНР неизбежным было бы преувеличением, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность войны между двумя странами.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой спрогнозировал, что американская армия в 2025 году будет воевать с Китаем.

По мнению американского военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году для установления контроля над Тайванем.

«Действительно, в американских экспертных кругах существует мнение о том, что Китай усиленно готовится к захвату Тайваня военным путем и такая цель у пекинского руководства поставлена как раз к 2025 году. По всей видимости, эта точка зрения имеет определенное хождение, в том числе в кругах американских военных», — рассказал Кортунов.

При этом политолог напомнил, что руководство Китая уже не раз заявляло о планах мирного воссоединения с Тайванем.

«Конкретных дат и сроков такого воссоединения в Пекине для себя не определили. Поэтому хотелось бы надеется, что в 2025 году конфликта между США и КНР не произойдет. Поскольку такой конфликт имел бы большие последствия для международной системы, намного превосходящие последствия конфликта на территории Украины», — подытожил Кортунов.