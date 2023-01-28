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45 минут назад

Росгвардия уничтожила стоянку лодок ВСУ для переправы на левый берег Днепра

ТАССиещё 1

Росгвардия за неделю уничтожила в Херсонской и Запорожской областях четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины, а также стоянку лодок для переправы на левый берег Днепра. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардия уничтожила стоянку лодок ВСУ для переправы на левый берег Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Артиллеристы Росгвардии в течение недели осуществляли поддержку подразделений при выполнении задач на территории Херсонской и Запорожской областей. Выполнено 703 тактические задачи. Нанесено поражение по четырем наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, жители Херсонской и Запорожской областей указали росгвардейцам на тайники, укрытые в лесополосе и вдоль дорог.

"Благодаря этому было обнаружено семь схронов, из которых изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра", - отметили в Росгвардии.

Армия,Росгвардия,
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