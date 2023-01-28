Росгвардия уничтожила стоянку лодок ВСУ для переправы на левый берег Днепра

Росгвардия за неделю уничтожила в Херсонской и Запорожской областях четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины, а также стоянку лодок для переправы на левый берег Днепра. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Росгвардии.