В Армении могут ввести добровольно-срочную службу для женщин в армии

Власти Армении намереваются ввести в ближнесрочной перспективе добровольно-срочную службу женщин в армии республики, рассказал в своем послании премьер-министр страны Никола Пашинян. Документ опубликован на сайте правительства.
«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин», - пояснил Пашинян.
Премьер-министр выразил благодарность женщинам, которые проходят в настоящее время службу в вооруженных силах страны, в том числе боевую. по контракту.
По словам премьера, власти принимают меры для оснащения армии современным вооружением и военной техникой, стремятся максимально поощрять местных производителей.