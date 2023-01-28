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1 час назад

В Армении могут ввести добровольно-срочную службу для женщин в армии

Илья Родин

Власти Армении намереваются ввести в ближнесрочной перспективе добровольно-срочную службу женщин в армии республики, рассказал в своем послании премьер-министр страны Никола Пашинян. Документ опубликован на сайте правительства.

В Армении могут ввести добровольно-срочную службу для женщин в армии
Фото: Министерство Обороны Республики АрменияМинистерство Обороны Республики Армения

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин», - пояснил Пашинян.

Премьер-министр выразил благодарность женщинам, которые проходят в настоящее время службу в вооруженных силах страны, в том числе боевую. по контракту.

По словам премьера, власти принимают меры для оснащения армии современным вооружением и военной техникой, стремятся максимально поощрять местных производителей.

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