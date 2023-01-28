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30 минут назад

В комитете ГД по обороне рассматривают отсрочку от мобилизации для 20 категорий россиян

Ura.Ru

Комитет Госдумы рассматривает более 20 законопроектов, связанных с отсрочкой от мобилизации. Каждый из них затрагивает определенную категорию граждан. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Госдуме рассматривают отсрочку от мобилизации для 20 категорий россиян
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«В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания. <…> В настоящее время в „законодательном пакете“ Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов», — отметил Андрей Картаполов в своем telegram-канале.

Он отметил, что все вопросы по данной тематике находятся под контролем.

Ранее Картаполов говорил, что не подтверждал возможность отсрочки от мобилизации отцов детей-инвалидов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса освобождены от мобилизации.

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