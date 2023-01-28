В Госдуме рассматривают отсрочку от мобилизации для 20 категорий россиян

«В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания. <…> В настоящее время в „законодательном пакете“ Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов», — отметил Андрей Картаполов в своем telegram-канале.