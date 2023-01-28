В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"

Поставка Киеву наступательного оружия выводит украинский конфликт на новый виток и заставляет Россию ускорить темп спецоперации. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
Депутат полагает, что поставки западного оружия не ограничится только танками, что «безусловно, выводит конфликт на новый виток». Это подталкивает Россию к необходимости ускорить темп спецоперации.
«Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться. Тем более, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас всё более масштабной угрозой», - подчеркнул Константинов.
По его словам, «Леопарды» Россию не остановят, они «будут отправлены вслед за гитлеровскими «Тиграми» и «Пантерами».
Ранее в МИД РФ заявили, что «рассуждения о красных линиях остались в прошлом», потому что США прямо заявили, что стремятся нанести России стратегическое поражение.