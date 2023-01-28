В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"

«Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться. Тем более, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас всё более масштабной угрозой», - подчеркнул Константинов.