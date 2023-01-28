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14 минут назад

В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"

Майк Габриелян

Поставка Киеву наступательного оружия выводит украинский конфликт на новый виток и заставляет Россию ускорить темп спецоперации. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

В Крыму заявили, что "Леопарды" отправятся вслед за "Тиграми" и "Пантерами"
Фото: U.S. Army / Markus RauchenbergerU.S. Army / Markus Rauchenberger

Депутат полагает, что поставки западного оружия не ограничится только танками, что «безусловно, выводит конфликт на новый виток». Это подталкивает Россию к необходимости ускорить темп спецоперации.

«Она в любом случае не бесконечна, а постепенное втягивание в неё ведущих стран НАТО заставляет нас ускоряться. Тем более, западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас всё более масштабной угрозой», - подчеркнул Константинов.

По его словам, «Леопарды» Россию не остановят, они «будут отправлены вслед за гитлеровскими «Тиграми» и «Пантерами».

Ранее в МИД РФ заявили, что «рассуждения о красных линиях остались в прошлом», потому что США прямо заявили, что стремятся нанести России стратегическое поражение.

Армия,Владимир Константинов,МИД России,НАТО,
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