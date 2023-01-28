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12 минут назад

Италия и Франция планируют отправить Украине ракеты для систем ПВО

Майк Габриелян

Италия и Франция договорились совместно закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, часть которых поставят на Украину. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero.

Италия и Франция планируют отправить Украине ракеты для систем ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные ракеты используются системами ПВО SAMP-T, которые страны намерены поставить на Украину. Однако Киеву отправят не все ракеты, часть останется в арсеналах Италии и Франции.

Анонимные источники l Messaggero заявили, что накануне министры обороны Италии и Франции обсуждали в Риме технические детали поставок систем ПВО на Украину.

В итоговом коммюнике не было упоминания об отправке ЗРК SAMP-T, потому что, «французы попросили еще немного времени». Официально решение будет приниматься премьер-министром Италии и президентом Франции.

Во время переговоров также было одобрено производство новых батарей SAMP-T, пишет Il Messaggero. Стоимость одной батареи составляет порядка €800 млн.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине военной помощи, в том числе военной. Были выпущены пять декретов с засекреченным перечнем поставляемого оружия. Шестой декрет может быть принят на следующей неделе.

Ранее аналитик заявил, что Россия не умеет отвечать на пересечение «красных линий» Западом и «этак, скоро дадут Киеву стратегические бомбардировщики».

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