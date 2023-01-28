В Армении планируют ввести добровольную срочную службу для женщин в армии

"Правительство осуществляет широкомасштабные реформы в армии, цель которых сделать каждого солдата, каждого офицера более способным и профессиональным, а их жизнь - более благополучным. В ближайшее время правительство планирует ввести в стране совершенно новый институт женской добровольной временной срочной службы", - отметил он.