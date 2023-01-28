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1 час назад

Кабмин Армении планирует ввести добровольную срочную службу для женщин в армии

ТАСС

Правительство Армении обсуждает введение для женщин добровольной срочной службы в армии. Об этом, как сообщила пресс-служба кабмина, говорится в распространенном в субботу поздравительном послании премьер-министра Никола Пашиняна по случаю 31-летия образования вооруженных сил.

В Армении планируют ввести добровольную срочную службу для женщин в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство осуществляет широкомасштабные реформы в армии, цель которых сделать каждого солдата, каждого офицера более способным и профессиональным, а их жизнь - более благополучным. В ближайшее время правительство планирует ввести в стране совершенно новый институт женской добровольной временной срочной службы", - отметил он.

По словам Пашиняна, в ближайшее время будет создана офицерская школа, которая "должна быть учебным центром, отвечающим лучшим современным стандартам, и должна стать кузницей для формирования нового класса офицеров".

"Мы принимаем меры по оснащению нашей армии современным вооружением и техникой, стараемся максимально поощрять местных производителей", - добавил он.

Армия,
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