Минобороны России опубликовало в субботу кадры боевой работы танкистов Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации. Круглосуточное уничтожение целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется из вооружения Т-72Б3.
"Экипажи танков Т-72Б3 ЦВО ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск. Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили преимущество стрельбы с закрытых позиций. В таком случае боевая машина находится в укрытии и не видна противнику, а танковый снаряд летит по баллистической траектории.
"Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей", - добавили в ведомстве.