"Экипажи танков Т-72Б3 ЦВО ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск. Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в российском военном ведомстве.