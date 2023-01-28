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54 минуты назад

Минобороны РФ показало уничтожение целей ВСУ экипажами танков Т-72Б3 в зоне спецоперации

ТАСС

Минобороны России опубликовало в субботу кадры боевой работы танкистов Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации. Круглосуточное уничтожение целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется из вооружения Т-72Б3.

"Экипажи танков Т-72Б3 ЦВО ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск. Операторы-наводчики и командиры танков в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили преимущество стрельбы с закрытых позиций. В таком случае боевая машина находится в укрытии и не видна противнику, а танковый снаряд летит по баллистической траектории.

"Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей", - добавили в ведомстве.

Армия,Видео,Минобороны России,
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