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48 минут назад

Аналитики предложили США шаги для завершения конфликта на Украине

Lenta.ru

Американский исследовательский центр RAND Сorporation представил доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». Работа опубликована на сайте организации.

Аналитики США назвали четыре шага для завершения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалисты проанализировали конфликт на Украине с точки зрения американских национальных интересов и установили, что затягивание кризиса невыгодно Вашингтону. Аналитики предложили США сделать четыре шага для разрешения ситуации. Например, Вашингтон может обязать Киев сесть за стол переговоров в качестве условия для получения военной помощи.

Кроме того, Соединенным Штатам предложили взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Украины и ее нейтралитета. Также Вашингтон призвали назвать условия для смягчения санкций против России.

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал доклад RAND «максимально возможным миролюбивым подходом в нынешнем мейнстриме, который содержание этого мейнстрима не отражает».

«Что касается того, как США могут повлиять на исход конфликта, то есть самый простой подход, который в Вашингтоне сейчас не рассматривают, — это отказ от оказания Украине помощи в тех объемах, в которых ее оказывают», — подчеркнул эксперт.

Президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

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