Мобилизация: последние новости на сегодня 28 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, сегодня 28 января 2023, в материале «Рамблера».

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Депутат: Мобилизованные могут оказаться у разбитого корыта

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Никто из кандидатов на пост мэра Пензы не включил в свою предвыборную программу социально-экономического развития города пункт о поддержке мобилизованных, сообщает «ПензаИнформ» со ссылкой на депутата Алексея Иванова.

«К сожалению, не услышал каких-то предложений по злободневному вопросу, касающемуся проведения специальной военной операции. После ее завершения масса участников СВО вернутся, получат статус ветеранов боевых действий и останутся наедине с федеральным законом «О ветеранах», то есть, по сути, у разбитого городского корыта, к которому они никакого отношения не имеют», - отметил парламентарий.

По его словам, у новоизбранного главы города вопросы, связанные с мобилизованными гражданами, должны быть включены в перспективный план и помещены в число приоритетных задач.

«Например, льготное использование муниципальных платных парковок. Не решен у нас вопрос и с зоопарком, который раньше ветераны могли посещать бесплатно, а сейчас стало платно. Много хороших примеров в других регионах, на которые стоило бы обратить внимание и перенести их в Пензу», - почеркнул Иванов.

При этом депутат сам является ветераном боевых действий. Он неоднократно посещал мобилизованных в зоне специальной военной операции и по итогам последней поездки отметил, что бойцы стали более спокойными и уверенными в себе.

В Ростовской области появятся еще три способа помочь мобилизованным и их семьям

Семьям Ростовской области будет оказано еще три варианта помощи, сообщает газета «Наше время» со ссылкой первого зампредседателя донского парламента Сергея Михалева.

По его словам, на ближайших заседаниях Законодательного собрания региона планируют принять нормативы, которые позволят оказывать таким донским семьям адресную социальную помощь, не учитывая единовременных выплат и доходов самого мобилизованного гражданина.

Также внесут корректировки в законодательство области о социальных контрактах: мобилизация заявителя будет признана уважительной причиной для изменения условий такого контракта. Речь идет о таких направлениях соцконтракта как помощь в трудоустройстве и переобучении, а также поддержки частного предпринимательства — в условиях договора между донским жителем и социальной службой обозначены сроки, в которые мобилизованный на неопределенное время гражданин вряд ли теперь сможет уложиться.

Разработать еще одну меру поддержки поручил губернатор Василий Голубев, она касается компенсации расходов на газификацию жилья мобилизованных жителей и их близких родственников.

Сегодня в Ростовской области действуют 23 меры поддержки региона участников спецоперации и мобилизованных граждан, начиная от единовременных выплат до налоговых льгот и организационной поддержки.

Мобилизованные из Башкирии возвращаются домой

Из Башкирии в рамках мобилизации осенью уехал 71 человек. Спустя почти четыре месяца несколько ребят из района приехали в отпуск, сообщают «Зианчуринские зори».

Владимир и Александр (имена изменены) одни из тех, кому удалось побывать дома. Ранее они прошли срочную службу в армии. Когда получили повестки, не раздумывая поехали в военкомат. В это время дома их ждали родные и близкие. У Александра, пока он принимал участие в специальной военной операции родился сын. Молодой отец спешил в отпуск, чтобы как можно скорее взять на руки ребёнка.

В родном селе ребят встретили как настоящих героев. Все односельчане, родные бойцов рады тому, что они приехали хотя бы на несколько дней.

Сегодня ребята уже вернулись на фронт и снова будут стоять на защите Родины.