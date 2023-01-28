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41 минуту назад

СМИ: Лондон назвал условие для передачи истребителей Киеву

Елена Прошина

Британские власти могут поставить боевые самолеты Киеву, если войска РФ покинут украинскую территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

СМИ: Лондон назвал условие для передачи истребителей Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источники в королевских ВВС говорят, что передача Киеву истребителей «не является приоритетом» для военного командования Великобритании. В то же время, подобные поставки возможны, если российские военные покинут территорию Украины и у Киева возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства» в целях защиты своей территории.

Вместе с тем руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенный вклад в поддержку Вооруженных сил Украины. Как отмечает Лондон, для обеспечения «победы Украины» необходимо участие всех видов ВС в вопросе поставок вооружения Киеву. Представители ВВС и ВМС Соединенного Королевства свою позицию объясняют тем, что британская боевая техника требует гораздо больше времени для освоения.

Издание напоминает, что с июля 2022 года моряки Великобритании обучают украинских военнослужащих управлять двумя минными тральщиками класса Sandown, о передаче которых Киеву было объявлено в рамках сделки от 2021 года. Однако Турция может отказать им в проходе через Босфорский пролив.

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