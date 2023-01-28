СМИ: Лондон назвал условие для передачи истребителей Киеву

Британские власти могут поставить боевые самолеты Киеву, если войска РФ покинут украинскую территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Источники в королевских ВВС говорят, что передача Киеву истребителей «не является приоритетом» для военного командования Великобритании. В то же время, подобные поставки возможны, если российские военные покинут территорию Украины и у Киева возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства» в целях защиты своей территории.

Вместе с тем руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенный вклад в поддержку Вооруженных сил Украины. Как отмечает Лондон, для обеспечения «победы Украины» необходимо участие всех видов ВС в вопросе поставок вооружения Киеву. Представители ВВС и ВМС Соединенного Королевства свою позицию объясняют тем, что британская боевая техника требует гораздо больше времени для освоения.