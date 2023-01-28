Спецоперация на Украине 28 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 января 2023 года.

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На Украине формируют первые в мире роты с технологиями Илона Маска

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Украинские власти создают первые в мире роты операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, которые будут использовать спутниковую технологию компании миллиардера Илона Маска SpaceX, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военное ведомство Украины.

«Формируются первые в мире ударные роты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. <...> Каждая из них получит дроны, боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что такая мера позволит увеличить производство беспилотников, а также, воплотить в жизнь ряд других ключевых для Украины реформ. Подробности в министерстве не сообщили.

Полк «Азов» опроверг переход в состав ВСУ

Признанный террористическим и запрещенный в России украинский полк «Азов» опроверг переход в состав Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Бригадой в ВСУ стало другое подразделение», — следует из заявления.

Отмечается, что «Азов» остается подразделением Национальной гвардии Украины. Теперь на Украине есть два военных подразделения под названием «Азов», одно из которых находится в составе Нацгвардии, а другое является 3-й отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск украинских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что «Азов» вошел в Вооруженные силы Украины. Его основатель Андрей Билецкий заявил, что бойцов подразделения планируют отправить в Артемовск

Британия может передать истребители ВСУ при выводе войск РФ – СМИ

Власти Великобритании могут передать Киеву истребителей, в случае, если ВС России покинут ее территорию, сообщает «Москва 24» со ссылкой на The Daily Telegraph.

По данным газеты, передача Украине боевых самолетов не является приоритетом для военного командования Британии. Подобное может произойти в случае, если российская армия покинет территорию бывшей советской республики и в Киеве должны будут защищать границы, патрулируя воздушное пространство страны.