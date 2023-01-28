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25 минут назад

Власти Запорожья заявили о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе

Свободная прессаиещё 1

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Власти Запорожья заявили о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе
Фото: ТАССТАСС

"Поздним вечером, начиная с 21:30, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Их громкость и объемность была значительно сильнее, чем обычно", - написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ на территории завода "Запорожсталь", а также на территории Запорожского ферросплавного завода.

Ранее "СП" писала, что в трех областях Украины звучит воздушная тревога.

Как следует из данных онлайн-карты украинского минцифры, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Армия,Владимир Рогов,
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