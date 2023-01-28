Власти Запорожья заявили о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
"Поздним вечером, начиная с 21:30, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Их громкость и объемность была значительно сильнее, чем обычно", - написал в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ на территории завода "Запорожсталь", а также на территории Запорожского ферросплавного завода.
Ранее "СП" писала, что в трех областях Украины звучит воздушная тревога.
Как следует из данных онлайн-карты украинского минцифры, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.