В США призвали готовиться к войне с Китаем

Генерал военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что американская армия через два года будет воевать с Китаем, передает телеканал NBC со ссылкой на документ.

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По мнению американского военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.

«Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — призвал он армию готовиться к противостоянию.

Минихан отправил предупреждение всем командующим боевыми частями в ВВС. Он приказал к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР.