Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить поставки танков ВСУ

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Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн выразили недовольство тем, что конфликт вокруг Украины оплачивается американскими налогоплательщиками. Парламентарии затребовали у президента и главы Пентагона разъяснений в связи с планами Вашингтона передать Киеву танки Abrams.

«Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — написали конгрессмены, назвав «постыдным» такое субсидирование Украины при игнорировании внутренних проблем с безопасностью в США.

«Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы», — следует из документа.

Говоря о поставках танков, парламентарии обратили внимание на то, что принятое решение противоречит позиции военных. Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн также запросили информацию о том, как осуществляются контроль и отчетность за передаваемым Киеву вооружением.

«Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?» - задались вопросом республиканцы.