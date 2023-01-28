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1 час назад

Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить поставки танков ВСУ

Елена Прошина

Четыре американских конгрессмена от Республиканской партии США обратились с письмом к главе государства Джо Байдену и министру оборонного ведомства Ллойду Остину, сообщает The Daily Caller.

Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить поставки танков ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн выразили недовольство тем, что конфликт вокруг Украины оплачивается американскими налогоплательщиками. Парламентарии затребовали у президента и главы Пентагона разъяснений в связи с планами Вашингтона передать Киеву танки Abrams.

«Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — написали конгрессмены, назвав «постыдным» такое субсидирование Украины при игнорировании внутренних проблем с безопасностью в США.

«Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы», — следует из документа.

Говоря о поставках танков, парламентарии обратили внимание на то, что принятое решение противоречит позиции военных. Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн также запросили информацию о том, как осуществляются контроль и отчетность за передаваемым Киеву вооружением.

«Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?» - задались вопросом республиканцы.

«Администрацию Байдена давно пора привлечь к ответственности за свои действия», — подчеркивается в письме. Законодатели призвали ответить на вопросы до 15 февраля 2023 года.

Армия,Лорен Боберт,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Республиканская партия США,НАТО,Пентагон,
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