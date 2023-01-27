Командир «Ахмата» предсказал взятие ДНР под контроль в течение месяца

Командир спецназа «Ахмат»,заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов спрогнозировал взятие под контроль Донецкой народной республики (ДНР) российской армией в течение месяца-полутора. Об этом в пятницу, 27 января, он заявил в эфире телеканала «Россия 1» .

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

По его словам, украинские военнослужащие начинают отступать и несут потери личного состава, в то время как Вооруженные силы России продолжают движение вперед.

Алаудинов отметил, что продвижению российских подразделений способствует изменившийся формат ведения боевых действий, который предполагает активное использование поражающих боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.