Полк «Азов» опроверг переход в состав ВСУ

Украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) опроверг переход в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

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«Бригадой в ВСУ стало другое подразделение», — сказано в заявлении.

Отмечается, что «Азов» остается подразделением Национальной гвардии. «Страна.ua» уточнило, что теперь на Украине есть два военных подразделения под названием «Азов», одно из которых находится в составе Нацгвардии, а другое является 3-й отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что запрещенный в России полк «Азов» вошел в Вооруженные силы Украины. Его основатель Андрей Билецкий заявил, что бойцов подразделения планируют отправить в Артемовск (украинское название — Бахмут). При этом отмечалось, что украинские власти официально не подтверждали эту информацию.