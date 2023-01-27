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15 минут назад

Нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу в рамках миссии НАТО

Елена Прошина

Нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу с целью патрулирования воздушного пространства в рамках миссии НАТО. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил польский вице-премьер, министр нацобороны Мариуш Блащак.

Нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу в рамках миссии НАТО
Фото: US Air Force/Staff Sgt. Madelyn BrownUS Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown

«Голландские F-35 прибыли на 22-ю тактическую авиабазу в Мальборке, которые будут поддерживать польскую армию в защите неба в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing», — написал он.

Блащак напомнил, что в скором времени Польша сможет использовать эти современные самолеты, поскольку Варшава подписала контракт на покупку в США 32 самолетов данного типа.

Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
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