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20 минут назад

В Евросоюзе заявили о переходе России к новой стадии СВО

Lenta.ru

Россия перевела ход специальной военной операции (СВО) на Украине на новую стадию, заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Стефано Станнино на пресс-конференции в Токио. Его цитирует Associated Press.

В Евросоюзе заявили о переходе России к новой стадии СВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Поставки оружия — это следствие изменения обстановки на фронте и действий России, которая перевела на другую стадию ход боевых действий», — сказал генсек организации.

По словам Станнино, страны Евросоюза, поставляя оружие, дают возможность Украине защититься от «варварских атак» российской армии.

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Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против РФ, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

Армия,СВО,Анналена Бербок,ЕС,
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