Киев начал переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет

Киев начал переговоры с западным странами о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, иностранные партнеры осознают, что стране необходима эта техника. Именно поэтому переговоры уже начались и идут в ускоренном режиме.

«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что украинским властям не стоит заниматься выражением своего недовольства. Вместо этого необходимо «четко ежедневно рассказывать» о необходимости поставок авиации и ракет, добавил он.