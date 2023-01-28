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36 минут назад

Начались переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине

Lenta.ruиещё 5

Киев начал переговоры с западным странами о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Киев начал переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, иностранные партнеры осознают, что стране необходима эта техника. Именно поэтому переговоры уже начались и идут в ускоренном режиме.

«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.

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Подоляк подчеркнул, что украинским властям не стоит заниматься выражением своего недовольства. Вместо этого необходимо «четко ежедневно рассказывать» о необходимости поставок авиации и ракет, добавил он.

Ранее в субботу, 28 января, сообщалось, что Киев захотел получить от Запада 24 самолета-истребителя F-16 в рамках первой фазы новой помощи. Американские F-16 являются для Киева приоритетом. При этом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

Армия,Михаил Подоляк,
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