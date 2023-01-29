Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов.
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Telegram-канале.
Под огнём оказались районы пяти населённых пунктов Республики.
«За прошедшие сутки поступили сведения о подрыве на ПФМ «Лепесток» двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения», — говорится в сообщении.
Повреждены 11 домостроений, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами.
Также сообщалось, что в Донецке мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток».