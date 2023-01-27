МО РФ заявило о массированном ракетном ударе по энергообъектам Украины

Минобороны РФ сообщило о нанесении 26 января массированного удара по энергетическим объектам Украины.
«26 января Вооруженными силами РФ нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.
Цели массированного удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в министерстве.
По данным Минобороны, в результате удара были сорваны перевозки оружия и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО, и нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению техники Вооруженных сил Украины.
С 11 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военного управления и энергетическим точкам Украины. В частности, это стало ответом на удар по Крымскому мосту, к организации которого, по данным ФСБ РФ, причастны украинские службы.