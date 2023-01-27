МО РФ заявило о массированном ракетном ударе по энергообъектам Украины

«26 января Вооруженными силами РФ нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, в результате удара были сорваны перевозки оружия и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО, и нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению техники Вооруженных сил Украины.