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13 минут назад

Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного ракетного удара по объектам энергетики Украины

Газета.Ruиещё 3

Минобороны РФ сообщило о нанесении 26 января массированного удара по энергетическим объектам Украины.

МО РФ заявило о массированном ракетном ударе по энергообъектам Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«26 января Вооруженными силами РФ нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

Цели массированного удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в министерстве.

Появились кадры мощного взрыва на одесской подстанции после удара ракеты

По данным Минобороны, в результате удара были сорваны перевозки оружия и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО, и нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению техники Вооруженных сил Украины.

С 11 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военного управления и энергетическим точкам Украины. В частности, это стало ответом на удар по Крымскому мосту, к организации которого, по данным ФСБ РФ, причастны украинские службы.

Армия,Минобороны России,НАТО,ФСБ,
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