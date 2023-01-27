Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Портал Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, который в течение 18 часов кружил у берегов полуострова Крым.

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По данным портала, беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE11 вылетел 16 января с военно-морской базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.

Около 18:00 часов по московскому времени он начал кружить у берегов Крыма. Потом БПЛА перемещался по одной и той же территории от Севастополя до Керчи.