Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Портал Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, который в течение 18 часов кружил у берегов полуострова Крым.
По данным портала, беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE11 вылетел 16 января с военно-морской базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
Около 18:00 часов по московскому времени он начал кружить у берегов Крыма. Потом БПЛА перемещался по одной и той же территории от Севастополя до Керчи.
25 января самолеты разведки США были замечены у границ Украины и Румынии. Самолет целеуказания и радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60 несколько раз пролетал над румынскими городами Нэводари и Бузэу. Также 20 января Flightradar фиксировал неопознанный летательный аппарат над югом Украины.