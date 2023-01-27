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5 минут назад

Flightradar зафиксировал беспилотник США, 18 часов круживший возле Крыма

Газета.Ru

Портал Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, который в течение 18 часов кружил у берегов полуострова Крым.

Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным портала, беспилотный летательный аппарат с позывным FORTE11 вылетел 16 января с военно-морской базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.

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Около 18:00 часов по московскому времени он начал кружить у берегов Крыма. Потом БПЛА перемещался по одной и той же территории от Севастополя до Керчи.

25 января самолеты разведки США были замечены у границ Украины и Румынии. Самолет целеуказания и радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60 несколько раз пролетал над румынскими городами Нэводари и Бузэу. Также 20 января Flightradar фиксировал неопознанный летательный аппарат над югом Украины.

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