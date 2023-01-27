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12 минут назад

Алаудинов заявил, что Россия завершает оперативное окружение Артемовска

ТАСС

Российские подразделения завершают оперативное окружение Артемовска (украинское название Бахмут), заявил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в пятницу в эфире Первого канала.

"На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению, почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем", - сказал Алаудинов.

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