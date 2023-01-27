"На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению, почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем", - сказал Алаудинов.