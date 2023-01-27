Гиперзвуковую ракету "Циркон" примут на вооружение в 2023 году

Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом России в этом году году. Об этом со ссылкой на гендиректора, генерального конструктора реутовского НПО машиностроения Александра Леонова пишет ТАСС.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен ракетными системами «Циркон». Российский лидер подчеркнул, что такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от внешних угроз, а аналогов «Цирконам» нет нигде в мире.

По словам Александра Леонова, ракета «Циркон» производится серийно и «должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году». При этом он подчеркнул, что этот вопрос – «чисто организационный».

«Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию «Циркона» на вооружение. Ничего необычного тут нет», - заметил генеральный конструктор.