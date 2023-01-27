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15 минут назад

Польша добавит к обещанным Киеву Leopard 60 танков РТ-91 Twardy

Никита Бородкин

Польша отправит на Украину 60 танков РТ-91 Twardy («Твердый) вместе с обещанными ранее Leopard. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик поблагодарил западных союзников и пообещал «раздавить врага».

РТ-91 Twardy был разработан в 1990-х годах на основе лицензионного варианта советского танка Т-72М1. Ранее Варшава уже передала Киеву более 200 танков Т-72.

Напомним, что в среду, 25 января, США анонсировали отправку на Украину 31 единицы современных танков Abrams. Параллельно свои танки украинским военным решили передать Великобритания и Германия. Берлин дополнительно разрешил реэкспорт своих Leopard Киеву другим странам, у которых они есть.

Накануне Польша запрашивала у Берлина разрешение на отправку 14 Leopard 2. Таким образом, в ближайшее время Варшава передаст Киеву порядка 74 танка.

Армия,Андрей Ермак,
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