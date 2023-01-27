Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy

Польша отправит на Украину 60 танков РТ-91 Twardy («Твердый) вместе с обещанными ранее Leopard. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Политик поблагодарил западных союзников и пообещал «раздавить врага».

РТ-91 Twardy был разработан в 1990-х годах на основе лицензионного варианта советского танка Т-72М1. Ранее Варшава уже передала Киеву более 200 танков Т-72.

Напомним, что в среду, 25 января, США анонсировали отправку на Украину 31 единицы современных танков Abrams. Параллельно свои танки украинским военным решили передать Великобритания и Германия. Берлин дополнительно разрешил реэкспорт своих Leopard Киеву другим странам, у которых они есть.