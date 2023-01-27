Гиперзвуковую ракету "Циркон" примут на вооружение в 2023 году

Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

"Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году", - заявил он в ответ на вопрос корреспондента.

По словам Леонова, сейчас идут стандартные процедуры организационного характера по принятию ракеты на вооружение, включая оформление набора документов.