Гиперзвуковую ракету "Циркон" примут на вооружение в 2023 году

Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.
"Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году", - заявил он в ответ на вопрос корреспондента.
По словам Леонова, сейчас идут стандартные процедуры организационного характера по принятию ракеты на вооружение, включая оформление набора документов.
Ракеты "Циркон" уже установлены на фрегат "Адмирал Горшков". Ранее корабль отработал применение этой ракеты в Атлантике. Первую же подлодку с "Цирконами" планируется передать ВМФ в 2026 году.