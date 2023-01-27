Эффектное уничтожение украинской системы ПВО С-300 попало на видео

В Харьковской области высокоточным оружием уничтожен зенитный комплекс ВСУ С-300, спрятанный в лесополосе у села Лесная Стенка.

Лакомую цель нашли бойцы отряда БАРС "Каскад". Он состоит из отправившихся на фронт депутатов Госдумы РФ, командует отрядом зампред комитета по обороне ГД полковник Дмитрий Саблин.

"Эти С-300 на луганском направлении больше не угрожают никому ни в небе, ни на земле", - написал Саблин в своем канале.

Советская зенитная ракетная система ПВО среднего радиуса действия С-300 - самое мощное на текущий момент ВСУ оружие против российской авиации. Хотя у Украины далеко не самые совершенные версии этого комплекса, они представляют серьезную угрозу для самолетов и вертолетов.