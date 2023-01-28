Польшу заподозрили в желании «утилизировать» свои танки на Украине

Польша поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы «утилизировать» их и ускорить процесс перевооружения собственной армии. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, пишет РИА Новости.