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1 час назад

Стало известно о желании Польши «утилизировать» свои танки на Украине

Lenta.ruиещё 24

Польша поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы «утилизировать» их и ускорить процесс перевооружения собственной армии. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, пишет РИА Новости.

Польшу заподозрили в желании «утилизировать» свои танки на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт прокомментировал заявление главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сообщил, что с танками Leopard Польша передаст Киеву PT-91 Twardy. Последний является польским модернизированным проектом на основе советского Т-72М1.

«"Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Варшава отправит Киеву 60 танков PT-91 Twardy.

Армия,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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