Politico: Украина получит танки Abrams без секретной брони

Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретной брони на основе обедненного урана. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что политика Вашингтона запрещает экспорт танков Abrams, которые защищены броней на основе сплава с обедненным ураном. Он считается секретным — в случае продажи за рубеж его заменяют другими броневыми конструкциями.

Напомним, что в среду, 25 января, США анонсировали отправку на Украину 31 единицы современных танков Abrams. Параллельно свои танки украинским военным решили передать Великобритания и Германия. Берлин также разрешил реэкспорт своих Leopard Киеву другим странам, у которых они есть.