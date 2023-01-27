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20 минут назад

Politico: Украина получит танки Abrams без секретной брони

Никита Бородкин

Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретной брони на основе обедненного урана. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Politico: Украина получит танки Abrams без секретной брони
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В статье отмечается, что политика Вашингтона запрещает экспорт танков Abrams, которые защищены броней на основе сплава с обедненным ураном. Он считается секретным — в случае продажи за рубеж его заменяют другими броневыми конструкциями.

Напомним, что в среду, 25 января, США анонсировали отправку на Украину 31 единицы современных танков Abrams. Параллельно свои танки украинским военным решили передать Великобритания и Германия. Берлин также разрешил реэкспорт своих Leopard Киеву другим странам, у которых они есть.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ.

Армия,Сергей Лавров,МИД России,
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