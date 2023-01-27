В бундестаге исключили возможность поставки истребителей Украине

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представляющая Свободную демократическую партию (СвДП), входящую в правящую коалицию, полностью исключила возможность поставки истребителей Украине. Об этом сообщает Merkur.de.

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse

«Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории, чтобы [самолеты украинской стороны] не были сбиты», — заявила политик, отметив, что Германия также ясно дала понять невозможность обеспечения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил Киеву на просьбы о поставках истребителей. По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.