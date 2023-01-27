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16 минут назад

В бундестаге исключили возможность поставки истребителей Украине

Lenta.ru

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представляющая Свободную демократическую партию (СвДП), входящую в правящую коалицию, полностью исключила возможность поставки истребителей Украине. Об этом сообщает Merkur.de.

В бундестаге исключили возможность поставки истребителей Украине
Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseU.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse

«Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории, чтобы [самолеты украинской стороны] не были сбиты», — заявила политик, отметив, что Германия также ясно дала понять невозможность обеспечения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил Киеву на просьбы о поставках истребителей. По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

16 января стало известно, что союзники Украины предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения. По данным Bloomberg, Киеву за все время специальной военной операции доставили 410 танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты, 1100 бронетранспортеров.

Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Бундестаг,
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