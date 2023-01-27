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1 час назад

Стало известно о переброске подразделений ВСУ под Херсон

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения под Херсон, демонстрируя готовность к форсированию Днепра. Об этом сообщает «Русская весна».

Стало известно о переброске подразделений ВСУ под Херсон
Фото: ТАССТАСС

По информации корреспондентов издания, Киев усиливает группировку войск у фронта с помощью артиллерии и создает угрозу наступления в районе Новой Каховки.

Кроме того, ежедневно лодки с диверсионно-разведывательными группами пытаются приблизиться к подконтрольному российским военным берегу, завязываются скоротечные бои. Предположительно, Украина готовит прорыв или попытку создать видимость для отвлечения российских сил, сказано в материале.

Ранее аналитик Василий Дандыкин заявил, что форсирование Днепра станет самоубийством для ВСУ. Аналитик заявил, что левый берег реки хорошо укреплен — там находятся российские военнослужащие с боевым опытом. «Если даже какую-то часть и высадят, она будет немедленно окружена и уничтожена. Потому что подкрепления не будет. Будет речная ледовая мясорубка. По-другому не получится», — предсказал он.

Армия,СВО,Василий Дандыкин,
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