Спецоперация на Украине 27 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 января 2023 года.

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Министерство обороны показало работу противотанковых комплексов «Штурм-С»

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Министерство обороны России продемонстрировало работу расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» по ликвидации бронетехники, опорных пунктов и артиллерийский позиций армии Украины. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве пояснили, что силы разведки доложили о наращивании сил украинской стороны на одном из направлений. Там находились опорные пункты, блиндажи и артиллерийские позиции ВСУ. Расчеты «Штурм-С» прибыли на позицию и укрылись в лесополосе до получения точных координат местонахождения сил противника. Когда поступили необходимые данные, противотанковый резерв выдвинулся на позицию и атаковал указанные цели. Командир противотанковой батареи с позывным «Енисей» рассказал, что расчеты «Штурм-С» уничтожили противника и вернулись в район ожидания.

В ДНР сообщили, что ВСУ 48 раз за сутки обстреляли населенные пункты республики

Вооруженные силы Украины накануне 48 раз обстреляли различные населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР). В сумме они использовали 288 боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — уточняется в публикации. Украинская сторона атаковала 10 населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Ясиноватую и Макеевку. В результате обстрела два мирных жителя пострадали.

Российские «Терминаторы» уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной

Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в ходе боевых действий уничтожил опорные пункты украинской стороны в районе Кременной в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.