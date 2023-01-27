Румынские военные моряки уничтожили морскую мину на черноморском пляже

Румынские водолазы и морские пехотинцы из подразделений ВМС по обезвреживанию боеприпасов в Констанце и Тулче нейтрализовали морскую мину. Саперы выполнили свою работу 26 января. Мина была обнаружена у пляжа Сфынту-Георге (уезд Тулча на востоке страны). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Фото: Сергей Шиманский/РИА «Новости» Сергей Шиманский/РИА «Новости»

Румынские пограничники обнаружили у пляжа Сфынту-Георге, где одноименный дунайский рукав впадает в Черное море, дрейфующую морскую мину. Водолазы-саперы вытащили мину из воды и на пляже провели "стандартную операцию по ее обезвреживанию", указал представитель ВМС, полковник Корнелиу Павел. Предполагается, что мина приплыла с Украины.

Это уже четвертый инцидент с морскими минами после начала конфликта на Украине. В ФСБ сообщали, что установленные ВМС Украины мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов.

Предположительно, речь может идти о нескольких сотнях. Ранее сообщалось, что для того, чтобы обнаружить мину, в воздух был поднят вертолет "Пантера", который дежурил на вертолетной базе ВМС "Чайка". В 14:50 (15:50 мск) экипаж обнаружил взрывоопасный объект и передал его координаты.