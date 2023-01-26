Эстония может передать Украине кассетные боеприпасы

Отмечается, что конвенцию о нераспространении такого типа боеприпасов подписали более 100 стран мира, однако среди них нет Эстонии и Украины.

По данным портала, кассетные боеприпасы, которые в данный момент имеются в наличии у Эстонии, были закуплены у Германии, поэтому согласие Берлина на их поставку необходимо.