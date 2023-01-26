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1 час назад

ERR: Эстония намерена удовлетворить просьбу Киева о поставках кассетных боеприпасов

RT на русском

Власти Эстонии рассматривают возможность поставить Украине кассетные боеприпасы, для этого требуется согласие Германии.

Эстония может передать Украине кассетные боеприпасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует портал государственного телерадиовещания ERR.

«Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины о поставках кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвенцию о нераспространении такого типа боеприпасов подписали более 100 стран мира, однако среди них нет Эстонии и Украины.

По данным портала, кассетные боеприпасы, которые в данный момент имеются в наличии у Эстонии, были закуплены у Германии, поэтому согласие Берлина на их поставку необходимо.

27 октября издание Foreign Policy сообщило, что Украина требует кассетные боеприпасы от США.

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