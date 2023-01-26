Эстония может передать Украине кассетные боеприпасы

Власти Эстонии рассматривают возможность поставить Украине кассетные боеприпасы, для этого требуется согласие Германии.
Об этом информирует портал государственного телерадиовещания ERR.
«Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины о поставках кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что конвенцию о нераспространении такого типа боеприпасов подписали более 100 стран мира, однако среди них нет Эстонии и Украины.
По данным портала, кассетные боеприпасы, которые в данный момент имеются в наличии у Эстонии, были закуплены у Германии, поэтому согласие Берлина на их поставку необходимо.
27 октября издание Foreign Policy сообщило, что Украина требует кассетные боеприпасы от США.